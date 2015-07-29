韩国热股：乐天购物股价大涨，因报导称母公司创始家族成员起冲突

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月29日 - 乐天购物 股价周三一度上涨13.1%至两个月高点，此前韩国媒体报导称，母公司乐天集团创始家族成员本周似乎因一家关键控股公司的控制权问题发生冲突。
“一些投资者预期，乐天集团家族成员可能会增持关键公司的股权，以争夺控制权，乐天购物股价因此大涨，”IBK Securities分析师Kim Jang-won称。
乐天购物股价最新涨5%。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。