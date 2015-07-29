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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 09:48 BJT

韩国热股：乐天购物股价大涨，因报导称母公司创始家族成员起冲突

路透首尔7月29日 - 乐天购物 股价周三一度上涨13.1%至两个月高点，此前韩国媒体报导称，母公司乐天集团创始家族成员本周似乎因一家关键控股公司的控制权问题发生冲突。

“一些投资者预期，乐天集团家族成员可能会增持关键公司的股权，以争夺控制权，乐天购物股价因此大涨，”IBK Securities分析师Kim Jang-won称。

乐天购物股价最新涨5%。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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