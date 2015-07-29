中国新债：北京定向发行237亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海7月29日 - 中国北京市财政局周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额为237亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券214亿元，专项债券23亿元。

定向发行的一般债券期限包括三年、五年、七年和10年四种，利率分别为3.26%、3.64%、3.96%和4.01%，较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均约为15%。

专项债券包括三年、五年和七年三种，利率和较下限上浮幅度与一般债券相同。

发行规模方面，一般债券中三年期为21.4亿元，五、七和10年品种均为64.2亿元；专项债券中，各期限发行量依次为4.4928亿元、10.7572亿元和7.75亿元。

此前已有多地公布定向发行地方债情况，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)