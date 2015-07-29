《中国地方债发行日程表》--7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中国即将或正在发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *重庆 62.29 3年 8/4招标 一般地方债 8/5-8/7 116 5年 116 7年 97 10年 *重庆 13 5年 8/4招标 专项地方债 8/5-8/7 12 10年 黑龙江 45.5 3年 2.85% 一般地方债 7/28-7/30 54.6 5年 3.17% 28 7年 3.45% 54 10年 3.50% 黑龙江 17.9 5年 3.16% 专项地方债 7/28-7/30 6.8 7年 3.45% 11 10年 3.49% 云南省 13 3年 2.84% 专项地方债 7/28-7/30 13 5年 3.16% 13 7年 3.45% 8 10年 3.49% ---------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。