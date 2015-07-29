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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 10:00 BJT

《中国地方债发行日程表》--7月29日

以下为中国即将或正在发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *重庆         62.29     3年       8/4招标    一般地方债   8/5-8/7
              116        5年
              116        7年
               97       10年
 *重庆         13        5年       8/4招标    专项地方债   8/5-8/7
               12       10年      
  黑龙江       45.5      3年        2.85%     一般地方债   7/28-7/30
               54.6      5年        3.17%     
               28        7年        3.45%     
               54       10年        3.50%     
  黑龙江       17.9      5年        3.16%     专项地方债   7/28-7/30
                6.8      7年        3.45%
               11       10年        3.49%
  云南省       13        3年        2.84%     专项地方债   7/28-7/30
               13        5年        3.16%
               13        7年        3.45%
                8       10年        3.49%         
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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