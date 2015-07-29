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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 10:24 BJT

中港证券：沪港通北向A股交易收费比率调整，自下周一生效

路透香港7月29日 - 港交所 周三公布沪港通北向A股交易收
费比率调整，自下周一（8月3日）起生效。
    
    港交所称，此乃因应上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司于
7月1日公布了将于8月1日调整有关A股交易及结算之费用。
    
    有待香港证监会的批准，香港及国际投资者经沪港通进行A股交易需
缴付之费用亦将于下周一作出相应调整，其中，经手费将下调至0.00487%
，原为0.00696%；过户费的收费标准由双边成交股份面额改为双边成交金
额（或交易总额），比率亦有所调整。（见下表）
    
    证管费、交易印花税及其他费用则维持不变。
    
 费用        现时收费                改动后收费
                                     
 经手费      双边成交金额的0.00696%  双边成交金额的0.00487%
 证管费      双边成交金额的0.002%    没有更改
 过户费      双边成交股份面额的0.06  双边成交金额的0.002%，根据
             %                       中国结算的沪港通规则支付；
                                     及
                                     双边成交金额的0.002%，根据
                                     中央结算系统一般规则支付，
                                     作为香港结算提供沪股结算服
                                     务之收费。**
 交易印花税  只收取卖方成交金额0.1%  没有更改
                                     
 
    ** 注：香港结算将会豁免于中央结算系统一般规则修订生效起计六
个月内的过户费。    

（完）
    

 (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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