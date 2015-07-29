中港证券：沪港通北向A股交易收费比率调整，自下周一生效

路透香港7月29日 - 港交所 周三公布沪港通北向A股交易收 费比率调整，自下周一（8月3日）起生效。 港交所称，此乃因应上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司于 7月1日公布了将于8月1日调整有关A股交易及结算之费用。 有待香港证监会的批准，香港及国际投资者经沪港通进行A股交易需 缴付之费用亦将于下周一作出相应调整，其中，经手费将下调至0.00487% ，原为0.00696%；过户费的收费标准由双边成交股份面额改为双边成交金 额（或交易总额），比率亦有所调整。（见下表） 证管费、交易印花税及其他费用则维持不变。 费用 现时收费 改动后收费 经手费 双边成交金额的0.00696% 双边成交金额的0.00487% 证管费 双边成交金额的0.002% 没有更改 过户费 双边成交股份面额的0.06 双边成交金额的0.002%，根据 % 中国结算的沪港通规则支付； 及 双边成交金额的0.002%，根据 中央结算系统一般规则支付， 作为香港结算提供沪股结算服 务之收费。** 交易印花税 只收取卖方成交金额0.1% 没有更改 ** 注：香港结算将会豁免于中央结算系统一般规则修订生效起计六 个月内的过户费。 （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)