台湾汇市：台币早盘随韩元反弹，台股疲弱抑制弹幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月29日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易走升。交易员表示，主要因韩元等亚洲新兴货币相对美元走强带动；不过台股疲弱与外资持续汇出，抑制了台币反弹幅度。
他们指出，今日台股开盘未久即由红翻黑，指数再度测向8,501前波低位。这波台股下跌过程中，外资的卖压不若想像中大，主要是本地投资人融资断头导致，不过还是要留意台股一旦失守8,500重要关卡，是否会引发外资卖压进一步扩大。
“韩元走强，不过股市下跌。”一位民营银行交易员说。
他并称，出口商因应月底作帐，陆续有美元抛汇卖压。盘中仍以观察台股走势变化为主。
当地时间10:07，台湾加权指数 跌0.33%报8,554.10点。
台币早盘实质交易区间落在31.420-31.469；上日交易区间在31.478-31.522。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略增；一个月美元/台币远汇 暂报31.440/31.460，上日收在31.400。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.410-31.500
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--《焦点》国际投资者不怕中国股市大跌，更担心人民币贬值 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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