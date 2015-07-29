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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 10:19 BJT

台湾汇市：台币早盘随韩元反弹，台股疲弱抑制弹幅

路透台北7月29日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易走升。交易员表示，主要因韩元等亚洲新兴货币相对美元走强带动；不过台股疲弱与外资持续汇出，抑制了台币反弹幅度。

他们指出，今日台股开盘未久即由红翻黑，指数再度测向8,501前波低位。这波台股下跌过程中，外资的卖压不若想像中大，主要是本地投资人融资断头导致，不过还是要留意台股一旦失守8,500重要关卡，是否会引发外资卖压进一步扩大。

“韩元走强，不过股市下跌。”一位民营银行交易员说。

他并称，出口商因应月底作帐，陆续有美元抛汇卖压。盘中仍以观察台股走势变化为主。

当地时间10:07，台湾加权指数 跌0.33%报8,554.10点。

台币早盘实质交易区间落在31.420-31.469；上日交易区间在31.478-31.522。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略增；一个月美元/台币远汇 暂报31.440/31.460，上日收在31.400。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.410-31.500

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元持坚，市场聚焦美联储政策声明

--《焦点》国际投资者不怕中国股市大跌，更担心人民币贬值 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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