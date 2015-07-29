汽车产业：德国大众赶超日本丰田，提前三年实现销量第一

丰田将在下周二公布第一季业绩。该公司称受到新兴市场放缓以及日本对迷你车加税的影响，导致销量下滑。

分析师表示，大众的快速扩张掩盖了其在美国及巴西市场的不佳表现。

虽然大众提高了市场份额及品牌知名度，但为了冲高销量，大众汽车不惜成本猛增车款和设备，特别是其核心乘坐车品牌，在效率日益低落下，利润率已经衰退。

大众旗下车款超过310种，全球有将近120座工厂，其规模可能正变成一个劣势，形成4月公司爆发领导层危机的背景。当时，前主席Ferdinand Piech因公开批评首席执行官文德恩而遭到撤职。