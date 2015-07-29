汽车产业：德国大众赶超日本丰田，提前三年实现销量第一

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
丰田将在下周二公布第一季业绩。该公司称受到新兴市场放缓以及日本对迷你车加税的影响，导致销量下滑。
分析师表示，大众的快速扩张掩盖了其在美国及巴西市场的不佳表现。
虽然大众提高了市场份额及品牌知名度，但为了冲高销量，大众汽车不惜成本猛增车款和设备，特别是其核心乘坐车品牌，在效率日益低落下，利润率已经衰退。
大众旗下车款超过310种，全球有将近120座工厂，其规模可能正变成一个劣势，形成4月公司爆发领导层危机的背景。当时，前主席Ferdinand Piech因公开批评首席执行官文德恩而遭到撤职。
大众汽车“温和”调高交付目标，略高于去年创纪录的1,014万辆。该集团将在周三公布上半年业绩。 (完) (编译 许娜/李婷仪 审校 张涛/张荻)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。