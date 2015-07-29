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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 10:22 BJT

台湾股市：盘中走低，受面板股拖累

路透台北7月29日 - 台湾股市周三盘中走低，受面板股拖累，此前一家主要面板厂商发出悲观展望。

0151GMT，加权股价指数 下跌0.6%，报8,531.84点，落后亚洲多数股市及美股表现。台股上日收高0.3%。

电子类指数 跌0.7%，特别是受到光电类指数 挫跌2.55%的拖累。

全球第三和第四大面板厂商群创光电 和友达 分别重挫5.76%和5.68%。之前友达对传统上应为旺季的下半年业务发表保守看法。

金融保险类指数 跌0.3%，塑胶类指数 跌1.06%。(完)

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