台湾股市：盘中走低，受面板股拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月29日 - 台湾股市周三盘中走低，受面板股拖累，此前一家主要面板厂商发出悲观展望。
0151GMT，加权股价指数 下跌0.6%，报8,531.84点，落后亚洲多数股市及美股表现。台股上日收高0.3%。
电子类指数 跌0.7%，特别是受到光电类指数 挫跌2.55%的拖累。
全球第三和第四大面板厂商群创光电 和友达 分别重挫5.76%和5.68%。之前友达对传统上应为旺季的下半年业务发表保守看法。
金融保险类指数 跌0.3%，塑胶类指数 跌1.06%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。