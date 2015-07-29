中国反腐：十八大以来正风反腐挽回经济损失387亿元--中纪委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月29日 - 中国中央纪委案件监管室案件协调处处长韩晋萍称，从党的十八大到今年6月份，全国纪检监察机关在查处腐败案件同时，已有效挽回经济损失387亿元人民币，这个数字还在不断更新。
新华社周三援引他的话称，贪腐干部违法违纪所得分两种情况，一种是涉嫌犯罪的数额，即案件进入司法程序以后，最终经过法院判决认定是犯罪所得的这一部分；另外就是纪检监察机关认定的违反党纪政纪的违纪所得，这部分由纪检监察机关收缴并上缴国库。
韩晋萍说，纪检监察机关对违纪所得的处理分为三种方式：没收、追缴和责令退赔。其中，没收针对的是违反规定收受的礼金、回扣、酬金等；追缴的对象包括违反规定占有的公共财产，或应当交公而没有交公的礼品等；责令退赔针对的是违反规定挥霍浪费的国有资产、违反规定乱罚款、乱收费获得的财物等。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。上周宣布河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。