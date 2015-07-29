中国反腐：十八大以来正风反腐挽回经济损失387亿元--中纪委

路透北京7月29日 - 中国中央纪委案件监管室案件协调处处长韩晋萍称，从党的十八大到今年6月份，全国纪检监察机关在查处腐败案件同时，已有效挽回经济损失387亿元人民币，这个数字还在不断更新。

新华社周三援引他的话称，贪腐干部违法违纪所得分两种情况，一种是涉嫌犯罪的数额，即案件进入司法程序以后，最终经过法院判决认定是犯罪所得的这一部分；另外就是纪检监察机关认定的违反党纪政纪的违纪所得，这部分由纪检监察机关收缴并上缴国库。

韩晋萍说，纪检监察机关对违纪所得的处理分为三种方式：没收、追缴和责令退赔。其中，没收针对的是违反规定收受的礼金、回扣、酬金等；追缴的对象包括违反规定占有的公共财产，或应当交公而没有交公的礼品等；责令退赔针对的是违反规定挥霍浪费的国有资产、违反规定乱罚款、乱收费获得的财物等。