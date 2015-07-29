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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 10:37 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下滑，其他货币兑日圆亦回落

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* 美元兑日圆在东京定盘后下滑，卖压增加，深陷小时图一目均衡云区

* 小时图一目均衡云区在123.33-53，跌破基准线切入位123.43后，云区底部存在支撑

* 日线图一目均衡云区顶部123.15，以及日线图基准线切入位122.44下方存在进一步支撑

* 成交再次淡静，下跌归因于月末出口商卖盘

* 交叉盘亦回落，新西兰元兑日圆最初上扬后下滑

(完)

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