《汇市简讯》美元兑日圆下滑，其他货币兑日圆亦回落

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元兑日圆在东京定盘后下滑，卖压增加，深陷小时图一目均衡云区
* 小时图一目均衡云区在123.33-53，跌破基准线切入位123.43后，云区底部存在支撑
* 日线图一目均衡云区顶部123.15，以及日线图基准线切入位122.44下方存在进一步支撑
* 成交再次淡静，下跌归因于月末出口商卖盘
* 交叉盘亦回落，新西兰元兑日圆最初上扬后下滑
(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。