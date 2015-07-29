台湾债市：五年债殖利率走低，因大型金融机构买盘转进

路透台北7月29日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周三早盘走低；交易员指出，因台股震荡走跌，加上大型金融机构买盘涌入，带动交易盘跟进；惟因美国联邦储备局(FED)会议结果将于明天凌晨出炉，市场观望气氛较浓。

10年券方面，大型公股银行主管说，继先前殖利率走低后，近日无法再探低，在大型金融机构丢出10年券，改拥五年券带动下，殖利率在平盘附近震荡，成交量明显萎缩，料将陷入区间整理。

〞今天我们都是玩五年券，因为10年券没有量、很难玩。〞大型金融机构交易员说。

大型证券商交易员和公股银行主管均认为，由于美国FED开会结果将于明天凌晨出炉，今天市场暂趋观望，料殖利率波动不大，将陷入区间整理。

本地时间上午10:38时，台股加权指数 下跌0.65%，报8,527.04点。

美国公债价格周二走低，分析师和交易员称，因中国股市回稳，以及季节性清淡交投使新债供应的影响被放大。数据显示，美国5月独栋屋销售增长，但低于预期，以及7月消费者信心指数回落。数据对市场总体走向影响不大。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.950-0.980%；10年券104/5殖利率则在1.460-1.490%。

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