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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 10:56 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元延续反弹涨势，但市场信心仍不稳

短线阻力位在0.7357美元附近，支撑位在0.7257。

欧元/澳元多头仓位调整给澳元带来额外支撑。欧元/澳元 跌至1.5084澳元，较周二所及年内高点1.5275下跌近0.02澳元。

不过，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决议前，市场情绪依然脆弱。

新西兰元兑美元 交投震荡，最新报0.6711。

新西兰央行总裁惠勒周三称，新西兰未来将有更多降息，而且新西兰元汇价需更低以支持经济 。惠勒演说之后，新西兰元跳涨至两周高点。

新西兰元短线支撑位在约0.6660美元，阻力位在0.6770。新西兰元兑多数其他主要货币亦录得温和涨幅，推动贸易加权指数 上扬0.3%。(完)

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(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 于春红/艾茂林)

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