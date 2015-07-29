澳新汇市：澳元及新西兰元延续反弹涨势，但市场信心仍不稳

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
短线阻力位在0.7357美元附近，支撑位在0.7257。
欧元/澳元多头仓位调整给澳元带来额外支撑。欧元/澳元 跌至1.5084澳元，较周二所及年内高点1.5275下跌近0.02澳元。
不过，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决议前，市场情绪依然脆弱。
新西兰元兑美元 交投震荡，最新报0.6711。
新西兰央行总裁惠勒周三称，新西兰未来将有更多降息，而且新西兰元汇价需更低以支持经济 。惠勒演说之后，新西兰元跳涨至两周高点。
新西兰元短线支撑位在约0.6660美元，阻力位在0.6770。新西兰元兑多数其他主要货币亦录得温和涨幅，推动贸易加权指数 上扬0.3%。(完)
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(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 于春红/艾茂林)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。