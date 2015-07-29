台湾债市：五年券殖利率创近六个月新低，揣测央行发14天存单如降息

* 五年券殖利率创近六个月新低，因央行发14天NCD发酵触及空单回补 * 10年券殖利率同步收低，终止连二升 * 大型金融机构抛10年券改拥五年券，交易盘失戒心 路透台北7月29日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周三创近六个月收盘低位；交易员指出，因 市场认为央行加发14天期定存单且利率仅0.5%恐形成常态，其效果如同降息，触发空单回补，带动殖利率往下 杀。 一证券商交易员指出，早盘大型金融机构丢出10年券，改拥五年券吸引交易盘跟进，惟五年券筹码过于集 中，使做空者失去戒心，加上央行加发14天期定存单的讯息于近中午突然发酵，因而触发空单回补，促使殖利 率往下走。 〞14天期定存单若成常态且发行量又很大，利率仅0.50%效果如同降息，预料债券殖利率还有下跌空间。 〞一位大型证券商主管说。 今天五年券殖利率收在0.9470%，创近六个月低位，此前低位在2月3日的0.9400%。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.46-1.48%；五年公债104/9殖利率则暂看在0.95 -0.96%。 台湾央行周三表示，将于周五(31日)加发14天期存单，利率0.50%。今日照例开放银行申购28、91和182天 期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为1,466.80亿台币。 美国公债价格周二走低，分析师和交易员称，因中国股市回稳，以及季节性清淡交投使新债供应的影响 被放大。数据显示，美国5月独栋屋销售增长，但低于预期，以及7月消费者信心指数回落。数据对市场总体走 向影响不大。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -1.66 0.9470% *0.9425-0.9680% 141.00 10 104/5 -0.42 1.4680% 1.4662-1.4765% 49.5 注*：表该券殖利率发行以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4680 5 104/9 0.9470 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6400 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年/林高丽)