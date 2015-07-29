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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:04 BJT

台湾债市：五年券殖利率创近六个月新低，揣测央行发14天存单如降息

* 五年券殖利率创近六个月新低，因央行发14天NCD发酵触及空单回补
    * 10年券殖利率同步收低，终止连二升
    * 大型金融机构抛10年券改拥五年券，交易盘失戒心

    路透台北7月29日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周三创近六个月收盘低位；交易员指出，因
市场认为央行加发14天期定存单且利率仅0.5%恐形成常态，其效果如同降息，触发空单回补，带动殖利率往下
杀。
    
    一证券商交易员指出，早盘大型金融机构丢出10年券，改拥五年券吸引交易盘跟进，惟五年券筹码过于集
中，使做空者失去戒心，加上央行加发14天期定存单的讯息于近中午突然发酵，因而触发空单回补，促使殖利
率往下走。
    
    〞14天期定存单若成常态且发行量又很大，利率仅0.50%效果如同降息，预料债券殖利率还有下跌空间。
〞一位大型证券商主管说。
    
    今天五年券殖利率收在0.9470%，创近六个月低位，此前低位在2月3日的0.9400%。   
    
    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.46-1.48%；五年公债104/9殖利率则暂看在0.95
-0.96%。       
    
    台湾央行周三表示，将于周五(31日)加发14天期存单，利率0.50%。今日照例开放银行申购28、91和182天
期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为1,466.80亿台币。 
    
     美国公债价格周二走低，分析师和交易员称，因中国股市回稳，以及季节性清淡交投使新债供应的影响
被放大。数据显示，美国5月独栋屋销售增长，但低于预期，以及7月消费者信心指数回落。数据对市场总体走
向影响不大。 
       
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5       104/9                  -1.66      0.9470%  *0.9425-0.9680%     141.00
  10       104/5                  -0.42      1.4680%   1.4662-1.4765%       49.5
     注*：表该券殖利率发行以来新低。
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    
    7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；巴西央行宣布利率决定。
    
    7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初
值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑
许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博
鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。
     
    7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P
MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑
订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率
决定。
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4680
          5       104/9                       0.9470
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6400
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年/林高丽)

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