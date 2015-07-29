全球金融：监管机构将敲定银行资本缓冲计划，待G20领导人11月批准

* 银行人士预计G20的缓冲计划无重大调整

* G20领导人料在11月份批准

路透伦敦7月29日 - 金融监管机构将很快敲定最终规定，要求全球大型银行持有充足的流动资产以覆盖16%-20%的债务。此前银行业的游说也未能说服监管机构松绑这一计划。

金融稳定委员会(FSB)在协调20国集团(G20)金融监管规定，9月底前将最终敲定，以待G20领导人11月份批准。

FSB希望30家大型银行持有充足的股本以及长期债券，如此一来，当这些银行遇到困境时，就能拥有充足的财力应对，而不必求助于纳税人。

美国一些主要的银行集团2月份时曾表示，即便按FSB的最低要求来实施，监管计划还是过于严格，但这样的呼声看上去基本被忽视。