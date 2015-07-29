中国货币市场：回购利率略升但整体稳势依旧，七天以上期限供大于需

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月29日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率略涨，资金面整体则继续稳中偏松。交易员称，回购利率上升主要受开盘价上行及信用债质押成交加点影响；从供需情况来看，需求较多的隔夜资金相对平衡，七天以上期限仍存在供大于求的情况。
上海一银行交易员表示，今日大行融出较此前略有收缩，但融资难度不太大，“借钱的可能要稍微多问一下，不像之前几乎每家都在出”；14天期利率下行较多，因需求有限、供给过剩明显。
她并补充到，目前隔夜资金价格以开盘价引导为主，日内波幅不大，回购利率中枢近期变化的动力不强。
上海一券商交易员则称，资金面总体宽松不改，“没压力，今天押信用债的隔夜都有以加权价出的，七天期也继续有减点成交。近期都是上午出7天，出不掉的话就改到下午出隔夜”。
他并提及，今日隔夜回购利率开盘价1.40%，较上日开盘涨4个bp(基点)，可能是今日押信用债利率上浮动力不强的原因，“之前一般是比前一天高1个bp开盘，日内再有2个bp的上浮，今天开盘上的稍微快点”。
进入7月以来，银行间质押式回购隔夜利率开盘价 以每日1、2bp的幅度小步上行，带动加权平均利率累计上涨逾20bp，最新报价已高出央行6月28日降息和定向降准前水平。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.4137 1.3786 +3.51
七天 2.4490 2.4226 +2.64
14天 2.6908 2.7756 -8.48
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.1500 0.3050 +84.50
七天 1.5050 1.0100 +49.50
14天 1.6000 1.5600 +4.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.3800 1.3700 +1.00
七天 2.4400 2.5200 -8.00
14天 2.8200 2.8900 -7.00
Shibor
其中:隔夜 1.4270 1.3880 +3.90
七天 2.5140 2.5520 -3.80
三个月 3.1635 3.1638 -0.03
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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