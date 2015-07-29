中国货币市场：回购利率略升但整体稳势依旧，七天以上期限供大于需

路透上海7月29日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率略涨，资金面整体则继续稳中偏松。交易员称，回购利率上升主要受开盘价上行及信用债质押成交加点影响；从供需情况来看，需求较多的隔夜资金相对平衡，七天以上期限仍存在供大于求的情况。

上海一银行交易员表示，今日大行融出较此前略有收缩，但融资难度不太大，“借钱的可能要稍微多问一下，不像之前几乎每家都在出”；14天期利率下行较多，因需求有限、供给过剩明显。

她并补充到，目前隔夜资金价格以开盘价引导为主，日内波幅不大，回购利率中枢近期变化的动力不强。

上海一券商交易员则称，资金面总体宽松不改，“没压力，今天押信用债的隔夜都有以加权价出的，七天期也继续有减点成交。近期都是上午出7天，出不掉的话就改到下午出隔夜”。

他并提及，今日隔夜回购利率开盘价1.40%，较上日开盘涨4个bp(基点)，可能是今日押信用债利率上浮动力不强的原因，“之前一般是比前一天高1个bp开盘，日内再有2个bp的上浮，今天开盘上的稍微快点”。

进入7月以来，银行间质押式回购隔夜利率开盘价 以每日1、2bp的幅度小步上行，带动加权平均利率累计上涨逾20bp，最新报价已高出央行6月28日降息和定向降准前水平。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.4137 1.3786 +3.51

七天 2.4490 2.4226 +2.64

14天 2.6908 2.7756 -8.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1500 0.3050 +84.50

七天 1.5050 1.0100 +49.50

14天 1.6000 1.5600 +4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3800 1.3700 +1.00

七天 2.4400 2.5200 -8.00

14天 2.8200 2.8900 -7.00

Shibor

其中:隔夜 1.4270 1.3880 +3.90

七天 2.5140 2.5520 -3.80

三个月 3.1635 3.1638 -0.03

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