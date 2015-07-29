韩国金融市场：韩元及韩股齐涨，因中国股市回稳

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
三星电子 升3.3%，报1,269,000韩元。
乐天购物 大涨4.2%，此前韩国媒体报导称，母公司乐天集团创始家族成员本周似乎因一家关键控股公司的控制权问题发生冲突。 乐天购物稍早一度劲扬13.1%至两个月高点。
三年期公债9月期约小涨0.02点至109.37。
0238GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,157.4 1,164.9
日圆/韩元 9.3792/862 9.3830
韩国公债期货 * 109.37 109.35
韩国综合股价指数 2,049.82 2,039.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译/审校 龚芳/李爽/张若琪/于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。