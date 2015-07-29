中国汇市：人民币早盘随中间价微升，购汇减少与投机性美元空头驱动

路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升，中间价小升至逾两周新高。交易员称，即期升幅较此前早盘几乎原地踏步的局面略有扩大，因客盘购汇有所减弱，加之跨周末因素下今日做多人民币可享有三天利息收益，令投机性美元空头有所增加。

而针对离岸CNH连三日小升走势，交易员认为没有特别的走强原因，股市对汇市的影响已经淡化，可能是套利交易“在岸购汇离岸结汇”所致。本周稍早时候，在离岸汇差曾扩至逾百点。

“今天如果在90（6.2090）上面空的（美元），然后（第二天）在90位置买回来也是赚钱的。（人民币）三天的利息大概十个点。”一股份行交易员说。

他并表示，短期人民币还是很难摆脱窄幅横盘态势。虽然今日客盘购汇趋弱，但临近月末，油盘购汇等亦有望增多。在特别提款权（SDR）定值讨论结束之前，人民币即期汇率仍可能复制此前一条水平线的走势。

北京时间11:03，中国人民币兑美元 即期报6.2089，上日收报6.2094元。今日人民币兑美元中间价 报6.115元，为7月13日以来的新高，上日中间价为6.1154元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2665元, 上日尾盘为6.272元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.215/6.2154元, 上一交易日尾盘报6.2173元。

全球汇市方面，美元周三早盘守住隔夜温和涨幅，交易商关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会暗示未来升息的时机和步伐。