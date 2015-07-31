香港房地产：未来三、四年潜在私人住宅供应量达8.3万个，再创纪录新高

路透香港7月31日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，今年第二季私人住宅落成量为4,200个，按季大增3.7倍，但按年则跌8.7%；由于建筑中单位及已批土地项目增加，令未来三至四年可供应的私人住宅增至8.3万个，再创有纪录以来新高。

4-6月的私人住宅施工量为5,900个，按季和按年分别升1.95倍和37%。虽然期内货尾单位（已落成但仍未售出的单位）按季减少1,000个，但由于建筑中单位及已批出土地项目增加，令到未来三至四年潜在供应量，由首季的7.8万个升至第二季的8.3万个。

中原地产预测今年落成的私人住宅为11,139个，当中估计五成半已经售出。

为应付市民对住屋需求，香港政府近年积极增加土地供应，并订下未来10年每年供应可建1.9万个私人住宅单位土地的目标。政府稍早宣布于7-9月的本财政年度第二季度增加一幅住宅用地招标出售，加上首季度推售的用地，4-9月上半年度私人房屋土地供应合共可供兴建约1.06万个单位，占全年度目标56%。（完）

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