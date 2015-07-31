香港房地产：未来三、四年潜在私人住宅供应量达8.3万个，再创纪录新高

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透香港7月31日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，今年第二季私人住宅落成量为4,200个，按季大增3.7倍，但按年则跌8.7%；由于建筑中单位及已批土地项目增加，令未来三至四年可供应的私人住宅增至8.3万个，再创有纪录以来新高。
4-6月的私人住宅施工量为5,900个，按季和按年分别升1.95倍和37%。虽然期内货尾单位（已落成但仍未售出的单位）按季减少1,000个，但由于建筑中单位及已批出土地项目增加，令到未来三至四年潜在供应量，由首季的7.8万个升至第二季的8.3万个。
中原地产预测今年落成的私人住宅为11,139个，当中估计五成半已经售出。
为应付市民对住屋需求，香港政府近年积极增加土地供应，并订下未来10年每年供应可建1.9万个私人住宅单位土地的目标。政府稍早宣布于7-9月的本财政年度第二季度增加一幅住宅用地招标出售，加上首季度推售的用地，4-9月上半年度私人房屋土地供应合共可供兴建约1.06万个单位，占全年度目标56%。（完）
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欲浏览政府在网站发布公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。