中企海外债券：招商局国际发行7亿美元债，其中五年期美元债受市场热捧

路透香港7月29日 - 中国码头营运商--招商局国际 日前已成功发出5年、10年期两笔共计7亿规模的美元债，并获市场超额认购。

路透获得的承销书显示，是次债券由招商局国际下属注册在英属维京群岛的招商局金融（CHINA MERCHANTSFINANCE COMPANY）任发行人，招商局国际则任担保人。

是次债券中，5年期、2亿规模的美元债获得60个账户、11亿美元4.5倍超额认购，最终定价在从美国国债+220个BP缩减为国债+195个BP。

10年期、5亿规模的美元债获得66个账户12亿美元的认购，最终定价亦从初始询价的美国国债+265个BP缩减到国债+255个BP。

从地区结构看，亚洲投资者占了5年期美元债的88%和10年期的95%。欧洲、中东和非洲地区则购买了5年期的其余部分和10年期美元债的2%，美国投资者则占了10年期债的3%。

从投资者结构看，银行购买了5年期债券的58%，基金和资产管理则占38%，私人银行和保险公司则为4%。

10年期债券中，保险公司则占了51%、银行占32%，基金和资产管理则占16%，私人银行仅占了1%。

是次债券由美银美林担任全球协调人及联席簿记人，并与招商证券、德意志银行、星展银行、瑞穗及大华银行联席牵头经办人。

募资用途将用于一般企业用途，包括偿还现有债务。

招商局国际主要从事码头营运，及物流服务等。（完）