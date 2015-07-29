《汇市简讯》美联储会议结果出炉前，澳元兑美元在窄幅区间波动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 澳元兑美元周三开盘报0.7333，亚市在0.7325-51区间交投，最新报0.7328
* 受新西兰央行总裁惠勒讲话激励，澳元兑美元最初上涨，但之后很快归于平静
* 澳元兑美元测试0.7350，但面对大量卖单，艰难上扬
* 随着中国股市横盘整理，澳元兑美元亦呈区间波动
* 大连铁矿石期货涨幅接近4%的涨停标准，但未能提振澳元
* 今晚的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议是风险事件，联储声明有可能比预期更为强硬(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。