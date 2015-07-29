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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 12:15 BJT

《汇市简讯》美联储会议结果出炉前，澳元兑美元在窄幅区间波动

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* 澳元兑美元周三开盘报0.7333，亚市在0.7325-51区间交投，最新报0.7328

* 受新西兰央行总裁惠勒讲话激励，澳元兑美元最初上涨，但之后很快归于平静

* 澳元兑美元测试0.7350，但面对大量卖单，艰难上扬

* 随着中国股市横盘整理，澳元兑美元亦呈区间波动

* 大连铁矿石期货涨幅接近4%的涨停标准，但未能提振澳元

* 今晚的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议是风险事件，联储声明有可能比预期更为强硬(完)

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