中国债市动态：现券收益率略走低IRS亦小跌，国债招标需求一般

路透上海7月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS略走低。交易人士表示，股市弱势震荡及资金面保持充裕，均为短期债市走势向好提供一定支撑；不过，三年期国债招标结果显示需求一般，惟加权利率与边际利差较大，因交易户博边际积极性较高。

他们并称，经济基本面存企稳迹象及地方债供给压力忧虑未消，机构介入长端品种仍显谨慎，短期暂关注股市及流动性宽松局面带来的交易机会。

“(收益率)下了点，波动不大，一两个点。”华东一银行交易员表示，一级国债需求一般，也算正常，毕竟绝对收益率偏低，只是没想到边际利率偏高，主要还是交易户在博边际导致的。

他并指出，近期避险情绪引发基金等机构主要对高收益的金融债和信用债品种需求凸显，而国债收益相对略逊，不过只要股市疲弱，短期债市可能还有机会。

财政部稍早招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.7941%，接近此前2.8%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为2.8652%，投标倍数为1.67倍。

至于IRS走势，上海一银行交易员表示，整体微幅下行，虽然资金供给宽松但价格维持在目前水平，而且未来更宽松的预期并不强，导致IRS继续走低动力不大。

剩余期限近10年的国开行150210券最新双边报价 在3.9300%/3.9200%，上日尾盘为3.9375%/3.9175%。