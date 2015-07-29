中国个股：四川长虹证实母公司长虹集团纪委书记实名举报董事长违法

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月29日 - 中国大型家电企业四川长虹电器股份有限公司 周三早上公告证实，母公司长虹集团公司纪委书记已采取公开报案方式，实名举报长虹集团董事长赵勇涉嫌严重滥用职权造成国有资产重大损失。
近日有媒体刊登一份公开报案书，主要内容涉及杨学军就赵勇在合肥鑫昊等离子项目上涉嫌严重违法、造成国有资产巨额损失等有关问题向公安部、中国证监会公开报案。
四川长虹公告指出，经向长虹集团征询，集团回复称关于该公开报案书涉及的内容，长虹集团正组织相关方进行核实；有进一步的核实结论，将及时告知四川长虹。
公开报案书中涉及的合肥鑫昊等离子项目，公告称，安徽鑫昊等离子显示器件有限公司系长虹集团控股子公司，上市公司四川长虹未持有该公司股权。目前上市公司生产经营正常。
公告还指出，赵勇现任长虹集团董事长、党委书记，上市公司董事长、党委书记等职务，赵勇目前在正常履职状态中。
四川长虹早盘收报8.62元，跌0.49元或5.38%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。