全球贸易：欧盟支持对进口自中国和台湾的不锈钢板征收反倾销税

Eurofer称，2013年中国和台湾总共向欧盟出口了价值6.2亿欧元(6.86亿美元)的冷轧不锈钢产品，约占整体市场份额的17%，有倾销行为。

Eurofer称，2010-2014年期间来自中国和台湾的上述产品进口增长了两倍以上，主要是因为当地产能过剩而非欧洲市场增长。

分析师曾表示，这些关税措施大概不会终止来自中国的产品进口，但关税的高税率足以带来明显冲击。

受到影响的公司包括中国太钢不锈 、宝钢股份 和台湾的唐荣及烨联钢铁 。

欧洲主要不锈钢业者包括Acerinox 、Aperam 和Outokumpu 。

Eurofer上周还撤销了另外一起对中国厂商获得非法补贴的申诉。Eurofer称，这是因为反倾销税已达最高的可能水平，已无可能再进一步施加关税。(完)