全球贸易：欧盟支持对进口自中国和台湾的不锈钢板征收反倾销税

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
Eurofer称，2013年中国和台湾总共向欧盟出口了价值6.2亿欧元(6.86亿美元)的冷轧不锈钢产品，约占整体市场份额的17%，有倾销行为。
Eurofer称，2010-2014年期间来自中国和台湾的上述产品进口增长了两倍以上，主要是因为当地产能过剩而非欧洲市场增长。
分析师曾表示，这些关税措施大概不会终止来自中国的产品进口，但关税的高税率足以带来明显冲击。
受到影响的公司包括中国太钢不锈 、宝钢股份 和台湾的唐荣及烨联钢铁 。
欧洲主要不锈钢业者包括Acerinox 、Aperam 和Outokumpu 。
Eurofer上周还撤销了另外一起对中国厂商获得非法补贴的申诉。Eurofer称，这是因为反倾销税已达最高的可能水平，已无可能再进一步施加关税。(完)
(编译 汪红英/孙国玉；审校 王洋/蔡美珍)
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