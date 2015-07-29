版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 13:18 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走软观望FED声明，新西兰元小升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1060 1.1058 0.02 -8.57 1.2097

美元/日圆 123.40 123.55 -0.12 3.30 119.68

欧元/日圆 136.48 136.63 -0.11 -6.02 144.78

美元/瑞郎 0.9618 0.9620 -0.02 -3.25 0.9941

英镑/美元 1.5607 1.5609 -0.01 0.22 1.5573

美元/加元 1.2938 1.2918 0.15 11.36 1.1618

澳元/美元 0.7320 0.7334 -0.19 -10.38 0.8168

新西兰元/美元 0.6704 0.6684 0.30 -14.02 0.7797

澳元/日圆 90.330 90.610 -0.31 -7.57 97.750

新西兰元/日圆 82.730 82.580 0.18 -11.52 93.310

英镑/日圆 192.59 192.86 -0.14 3.63 186.38

澳元/新西兰元 1.0909 1.0946 -0.34 4.20 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/张若琪/白云/王丽鑫/王兴亚/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐