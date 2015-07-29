台湾股市：微幅收跌，外资操作中性偏空料摩台指结算前量缩筑底

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月29日 - 台湾股市周三微收跌。分析师表示，随着融资断头卖压陆续去化，筹码较趋于稳定，目前大盘试图在8,500点上方筑底，而外资操作仍中性偏空，周四摩台指结算前料续量缩打底整理。
大盘加权股价指数 收跌0.22%报8,563.48点。今日成交初值 为888.45亿台币，上交易日修正后为1,001.57亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近日融资断头卖压已大致去化，从融资波段高位的2,168亿降至1,654亿台币，已成功减肥23%，随着融资大幅减少令筹码较为安定，连原本弱势股也出现打底趋势，短线料维持低量打底格局。
〞有机会在这边筑出小底。〞他说。
他指出，现在外资操作中性偏空，外资周二连续第五个交易日卖超台股约200亿台币，并在台指期净空单部位增加逾3,000口至9,847口，推估在摩台指结算前，大盘将在底部整理，明日主要交投区间暂看在8,500-8,652点。
本地时间13:55，亚洲股市依旧涨跌互见，其中香港恒生指数 涨0.14%、中国沪综指 跌0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 则涨0.49%。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。