版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 14:07 BJT

新兴汇市：韩元和台币领涨新兴亚币，马币持稳近17年低位水准

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.49 123.57 +0.06 -3.10 119.66

坡元 1.3637 1.3633 -0.03 -2.76 1.3260

台币 31.464 31.575 +0.35 +0.81 31.718

韩元 1157.33 1164.90 +0.65 -5.01 1099.30

泰铢 34.92 34.89 -0.09 -5.78 32.90

菲律宾披索 45.48 45.50 +0.04 -1.67 44.72

印尼卢比 13450.00 13460.00 +0.07 -7.96 12380.00

印度卢比 63.89 63.91 +0.03 -1.35 63.03

马币 3.8130 3.8140 +0.03 -8.30 3.4965

人民币 6.2087 6.2094 +0.01 -0.08 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/杜明霞/李春喜/白云/王兴亚/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐