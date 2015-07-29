《路透晚报》--7月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：落实好积极财政政策，进一步规范地方政府债务管理--财政部

中国财政部长楼继伟周三表示，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，但下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，进一步规范地方政府债务管理。

--中国能源：今年拟淘汰电力行业落后产能423万千瓦--能源局

中国国家能源局对外发布2015年电力行业淘汰落后产能目标任务，全国拟淘汰423.4万千瓦落后产能。河北淘汰任务最高，达75.2万千瓦，河南和青海分别为72和63.1万千瓦，位居二三。

--路透调查：中国7月官方制造业PMI料持平于50.2，经济内生增长动力弱

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2， 经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。

--全球贸易：欧盟支持对进口自中国和台湾的不锈钢板征收反倾销税

据知情人士称，欧盟成员国支持对从中国及台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销税。

--中国政治：发布推进领导干部能上能下规定，六类干部必须下课

中国发布推进领导干部能上能下若干规定（试行），打破了干部能上不能下的法规制度短板，明确干部下的六种渠道，分别是到龄免职（退休）、任期届满离任、问责处理、调整不适宜担任现职干部、健康原因调整和违纪违法免职。

--中国反腐：十八大以来正风反腐挽回经济损失387亿元--中纪委

中国中央纪委案件监管室案件协调处处长韩晋萍称，从党的十八大到今年6月份，全国纪检监察机关在查处腐败案件同时，已有效挽回经济损失387亿元人民币，这个数字还在不断更新。

--《焦点》股市动荡之际中国购房需求回暖，高库存成地产复苏阻力

中国房地产市场在二季度出现明显回暖，这一态势有望在下半年延续。需求端回暖料将温和传递到供给端，拉动房地产开发及相关行业进而支持经济企稳，但较高的库存水平可能成为房地产业全面复苏的拦路虎。

【金融】

--两岸金融:中信金旗下证券将于福建自贸区合资设全牌照证券商

台湾消费金融龙头金控--中信金控周三称，子公司中国信托证券将与大陆福建华投投资、福建省电子信息集团，共同出资8亿元人民币于福建自贸区成立合资全牌照证券公司，创下两岸合资全牌照券商的首例。

--香港金融：外汇基金上半年录得204亿港元投资收入，按年减少64%--金管局

香港金融管理局（HKMA）周三宣布称，截至6月底止上半年外汇基金录得投资收入204亿港元，按年减少64%；非港元资产外汇估值下调，抵销了 期内股票投资收益的增加。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率略走低IRS亦小跌，国债招标需求一般

中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS略走低。交易人士表示，股市弱势震荡及资金面保持充裕，均为短期债市走势向好提供一定支撑；不过，三年期国债招标结果显示需求一般，惟加权利率与边际利差较大，因交易户博边际积极性较高。

--中国货币市场：回购利率略升但整体稳势依旧，七天以上期限供大于需

中国银行间市场周三早盘主要回购利率略涨，资金面整体则继续稳中偏松。交易员称，回购利率上升主要受开盘价上行及信用债质押成交加点影响；从供需情况来看，需求较多的隔夜资金相对平衡，七天以上期限仍存在供大于求的情况。

--中国新债：国开行境内美元债实际发行量为13.3亿美元

中国国家开发银行周三公告，今日簿记建档发行今年第一期境内美元债券，实际发行总额为13.3亿美元。

--中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，为10年品种续发

中国北京市财政局周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额为237亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券214亿元，专项债券23亿元。

--中国新债：北京定向发行237亿元地方债，利率较下限上浮15%

中国北京市财政局周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额为237亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券214亿元，专项债券23亿元。

--中国新债：云南定向发行125亿元地方债，利率均较下限上浮15%

中国云南省财政厅周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额为125亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券90亿元，专项债券35亿元。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.7941%，基本符合预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.7941%，接近此前2.8%的市场预测均值。

--新债招标：中国农发行一年增发债收益率2.6765%，三年3.3935%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，一年期中标收益率2.6765%，两年和三年为3.2909%和3.3935%；对应投标倍数3.21倍、4.93倍和4.25倍。

--中企海外债券：招商局国际发行7亿美元债，其中五年期美元债受市场热捧

中国码头营运商--招商局国际日前已成功发出5年、10年期两笔共计7亿规模的美元债，并获市场超额认购。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创两周新高，购汇减少与投机性美元空头驱动

人民币兑美元即期周三微升收创两周新高，中间价小亦涨至逾两周新高。 交易员称，客盘购汇较前两日减弱，加之跨周末因素下今日做多人民币可享有三天利息收益，令投机性美元空头有所增加。

--人民币衍生品：一年期美元掉期升水本周自半月高位回落，后市料区间震荡

中国境内美元/人民币掉期曲线周三较周初下移，其中一年期自周一创出半月高位后持续回落。交易员指出，本币流动性稳中偏松，加之人民币贬值预期有所减弱，短端与长端美元掉期升水或将走出震荡格局，一年期美元升水有望在1,400~1,600区间震荡。

--离岸人民币：中国银行成为伦敦金属交易所清算公司首家中资结算银行

在伦敦金属交易所(LME)周二刚宣布接纳人民币为合资格现金抵押品，按市值计中国第四大银行--中国银行一马当先，其伦敦分行已成为LME清算公司的首家中资结算银行。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升3.4%，国企股全线大涨带动大盘快速反弹

中国股市沪综指周三缩量收升3.4%。分析师指出，今日沪指小幅高开后震荡回落，多空拉锯明显，尾盘在重工、交运、电力等国企股全线大涨带动下，股指快速反弹上涨。惟目前市场观望情绪浓厚，信心较弱，且场外配资存续问题仍不确定，预计短线续升空间有限。

--《焦点》国际投资者不怕中国股市大跌，更担心人民币贬值

中国本土投资者担心上海股市泡沫破裂，但国际投资者更担心的则是原本有望一路上涨的人民币。越来越多的国际基金经理不再认为人民币会一路上涨，让他们在股市和债市的回报换算成美元后会增加。

--中港证券：沪港通北向A股交易收费比率调整，自下周一生效

港交所周三公布沪港通北向A股交易收 费比率调整，自下周一（8月3日）起生效。

--中国证券：沪深证交所两融余额周二骤减477亿，创逾半个月最大单日降幅

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌反弹，但本周前两天连续下跌，周二沪深证交所融资融券余额净减477.8亿元人民币至约1.38万亿元，创逾半个月最大单日降幅。

--中国基金：一带一路B触发下折阀值，八只分级基金预警可能下折

随着中国A股市场本周再度大跌，分级基金B份额下折潮或会再度来袭。中融中证一带一路主题指数分级基金B份额因触发下折阀值，将进行不定期份额折算；还有八只分级基金因B份额净值接近下折阀值而预警近期可能进行份额折算。

--中国航运：上海航交所编制一带一路航运指数，反映沿线贸易量和运价

中国上海航运交易所周三宣布，其编制的“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海外丝绸之路）航运指数正式试运行，该指数将反映未来中国与“一带一路”沿线各国的贸易量和运价水平的变化趋势。

--中港个股：中国人寿料上半年净利增长约70%，得益业务发展及投资收益

中国最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司周三表示，预计今年上半年净利同比增长70%左右，因业务发展及投资收益大幅增加。

--中国个股：南京银行拟非公开发行不超过100亿元优先股