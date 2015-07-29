日本股市：日经指数受发那科等拖累小幅收跌，关注美联储决策

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月29日 - 日本股市日经指数周三下跌，受发那科(Fanuc)和Tokyo Electron 下调全年财测后股价大跌拖累，与此同时，市场在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决定。
日经指数 跌0.1%，至20,302.91点。
东证股价指数 涨0.3%，至1,633.94点。JPX日经400指数 涨0.3%，至14,742.01点。
美联储今日晚些时候将结束为期两天的政策会议，对于其究竟采取强硬立场抑或温和立场，市场看法分歧。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。