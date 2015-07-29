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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 14:17 BJT

日本股市：日经指数受发那科等拖累小幅收跌，关注美联储决策

路透东京7月29日 - 日本股市日经指数周三下跌，受发那科(Fanuc)和Tokyo Electron 下调全年财测后股价大跌拖累，与此同时，市场在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决定。

日经指数 跌0.1%，至20,302.91点。

东证股价指数 涨0.3%，至1,633.94点。JPX日经400指数 涨0.3%，至14,742.01点。

美联储今日晚些时候将结束为期两天的政策会议，对于其究竟采取强硬立场抑或温和立场，市场看法分歧。(完)

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