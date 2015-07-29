欧股业绩：道达尔第二季获利超预期，2015年成本削减规模将超出目标

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透巴黎7月29日 - 法国石油公司道达尔(Total) 周三公布第二季获利高于预期，得益于欧洲炼油利润上升，以及加快削减成本以适应低油价环境。
道达尔为欧美国家第四大石油公司，第二季调整后的净利为30.85亿美元，较上年同期下降2%。同期间原油价格下跌44%。
据汤森路透I/B/E/S，分析师预计道达尔调整后的净利为26.1亿美元。
当季油气产量为每日229.9万桶油当量，略低于第一季，主要因位于也门的一家液化天然气厂关闭。
道达尔表示，今年成本削减规模料将超过12亿美元的目标。道达尔之前已将成本削减目标由8亿美元提高至12亿美元。
公司证实将今年资本支出削减至230-240亿美元的目标。
道达尔第二季派息维持在每股0.61欧元不变。
尽管也门液化天然气厂关闭，但该公司仍预计今年油气产量将增长逾8%。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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