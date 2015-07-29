日本个股：受会计丑闻影响，东芝代理社长将减薪90%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月29日 - 日本东芝 日前爆出会计丑闻后，周三宣布，代理社长室町正志未来两个月的月薪将下调90%，这其中包括之前已宣布的减薪幅度。
东芝称，除了之前已宣布的40%的降薪幅度，还将进一步把室町正志的月薪下调50%。东芝表示，还将下调其他高管薪资，而9月的特别股东会议将考虑采取更多措施。
东芝还称，将聘请更多独立董事，包括律师和会计师。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。