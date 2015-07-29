欧股业绩：巴克莱第二季获利同比增长12%，将加速削减成本与资产出售

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦7月29日 - 巴克莱 表示将加快出售资产及削减成本的速度，巴克莱新任董事长在三周前撤换执行长后，目前正力图有所作为。
新任董事长John McFarlane周三表示，将在2017年前把公司成本降至收入的“55%”左右，并删减非核心资产至200亿英镑；McFarlane在4月入主巴克莱，其享有行事大刀阔斧之美誉。
巴克莱第二季额外拨备8.5亿英镑(13亿美元)补偿英国客户，主要用于误售的保险产品。巴克莱公布第二季经调整的税前获利为18.5亿英镑，较上年同期增长12%，高于分析师平均预估的17.5亿英镑。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。