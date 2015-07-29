欧股业绩：巴克莱第二季获利同比增长12%，将加速削减成本与资产出售

路透伦敦7月29日 - 巴克莱 表示将加快出售资产及削减成本的速度，巴克莱新任董事长在三周前撤换执行长后，目前正力图有所作为。

新任董事长John McFarlane周三表示，将在2017年前把公司成本降至收入的“55%”左右，并删减非核心资产至200亿英镑；McFarlane在4月入主巴克莱，其享有行事大刀阔斧之美誉。

巴克莱第二季额外拨备8.5亿英镑(13亿美元)补偿英国客户，主要用于误售的保险产品。巴克莱公布第二季经调整的税前获利为18.5亿英镑，较上年同期增长12%，高于分析师平均预估的17.5亿英镑。(完)