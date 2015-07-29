欧股业绩：大众汽车第二季获利增加，得益于欧洲市场复苏和成本削减

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透柏林7月29日 - 德国大众(福斯)汽车 第二季获利增长4.9%，得益于高利润西欧市场的汽车需求改善和成本削减。
大众周三称，第二季营业利润升至34.9亿欧元，基本符合路透调查分析师预估的34.8亿欧元。
“大众为在日益艰难的市场环境中生存做好了充分部署，”首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)说。
大众预期今年汽车销量将较上年持平，较之前预测的“温和”增长有所调降，去年大众创下1,010万辆的纪录汽车销量。
大众维持对获利和营收的预估，称今年营业利润率或介于5.5%-6.5%之间，去年为6.3%。
2015年营收可能最多增长4%，2014年为2,025亿欧元。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。