版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 29日 星期三 14:55 BJT

欧股业绩：大众汽车第二季获利增加，得益于欧洲市场复苏和成本削减

路透柏林7月29日 - 德国大众(福斯)汽车 第二季获利增长4.9%，得益于高利润西欧市场的汽车需求改善和成本削减。

大众周三称，第二季营业利润升至34.9亿欧元，基本符合路透调查分析师预估的34.8亿欧元。

“大众为在日益艰难的市场环境中生存做好了充分部署，”首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)说。

大众预期今年汽车销量将较上年持平，较之前预测的“温和”增长有所调降，去年大众创下1,010万辆的纪录汽车销量。

大众维持对获利和营收的预估，称今年营业利润率或介于5.5%-6.5%之间，去年为6.3%。

2015年营收可能最多增长4%，2014年为2,025亿欧元。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐