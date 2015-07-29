台湾金融：今年金融业获利可望维持5,000亿台币左右--金管会主委

路透台北7月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，上半年产、寿险业税后盈余估为963亿台币，年成长87%，今年金融业获利可望维持5,000亿台币左右，获利表现仍有春天气息，并拟开放保单、基金等金融商品质借，增添市场资金动能。

曾铭宗今天在国际保险业务(OIU)活动受访也指出，据外银估计华人海外资金超过2,000亿美元，及香港OIU保险业务大幅成长，每百元保单中有25%来自境外客户，并以50%的力道成长，估台湾OIU首年将可贡献50亿台币保费收入。

“上半年保险业的表现比春天还要春天。”他说。

他称，去年银行OBU业务管理总资产超过5兆台币，去年OBU获利超过853亿台币，年成长率高达53%，成为银行重要获利来源。

至于整体银行获利方面，他坦言，今年第一季虽有衰退情况，但今年累计到六月底即没有衰退、还有小幅成长，银行业上半年获利超过1,400亿台币，维持为春天的情况。

他并透露，已全面检讨目前销售金融商品还有哪些不能办理质借，未来朝开放方向，让投资人可以拿保单、基金及结构债等，向银行办理担保借款。

他认为，今年台湾GDP成长率保三(意指年增3%)初步看没问题，今年至六月底上市柜企业获利14.3兆(万亿)台币较去年同期成长1.6%，成长速度虽减缓，但没有出现负成长。