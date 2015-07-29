全球金市：黄金持稳在1,100美元下方，关注美联储政策决议

决策者可能重申，美国经济和就业市场的强劲程度将促使他们最早在9月升息，暗示金价有更多下跌风险。

“短期内我们仍对金价较为谨慎，预计本周余下时间美元可能开始上涨，或将受周三美联储乐观政策声明的带动，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“目前我们看不到有任何推动金价上涨的直接因素，实货、投资者和基金需求都不令人鼓舞。”

0630GMT时，现货金 涨0.3%至每盎司1,098美元。

美国8月期金 大致持平于1,097.40美元。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。

全球最大黄金上市基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量持平于2,187万盎司，为2008年9月以来最低。

其他金属中，现货钯金 涨0.7%至每盎司623.55美元；现货铂金 升0.2%至983.50美元，白银 升0.3%，至14.72美元。(完)

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