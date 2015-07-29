全球金市：黄金持稳在1,100美元下方，关注美联储政策决议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
决策者可能重申，美国经济和就业市场的强劲程度将促使他们最早在9月升息，暗示金价有更多下跌风险。
“短期内我们仍对金价较为谨慎，预计本周余下时间美元可能开始上涨，或将受周三美联储乐观政策声明的带动，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“目前我们看不到有任何推动金价上涨的直接因素，实货、投资者和基金需求都不令人鼓舞。”
0630GMT时，现货金 涨0.3%至每盎司1,098美元。
美国8月期金 大致持平于1,097.40美元。
汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。
全球最大黄金上市基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量持平于2,187万盎司，为2008年9月以来最低。
其他金属中，现货钯金 涨0.7%至每盎司623.55美元；现货铂金 升0.2%至983.50美元，白银 升0.3%，至14.72美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 张明钧/郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。