日股业绩：任天堂4-6月意外录得营业利润，分析师原预估亏损

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月29日 - 任天堂 周三公布，财年第一季出人意料地录得营业利润，得益于日圆疲软以及amiibo人偶玩具的强劲销售。amiibo是根据任天堂热门游戏推出的附属产品。
任天堂4-6月营业利润11亿日圆(合930万美元)，上年同期亏损95亿日圆。接受汤森路透调查的分析师此前的平均预期为，当季亏损63亿日圆。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。