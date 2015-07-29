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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 15:31 BJT

《汇市简讯》月底大量欧元区债券赎回或对欧元构成压力

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* 7月31日有276亿欧元的西班牙债券赎回和票息支付

* 近期类似的欧元区债券赎回恰逢欧元汇率走弱

* 仅有55亿欧元的意大利债券供给能对赎回形成对冲

* 中国股市收高逾3%。欧元兑商品货币的卖盘主导欧元区早盘流动

* 油价下跌，可能遏制欧元/加元的跌势。在200小时移动均线1.4232前方逢低吸纳。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 艾茂林)

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