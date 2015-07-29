全球矿业：智利安托法加斯塔下修年度铜产量预估，因新项目投产推迟

路透伦敦7月29日 - 智利矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 周三调降年度铜产量预估，为年内第二度下修，因其Antucoya项目推迟启动，该公司半年度铜产量下滑百分比达到双位数。

在伦敦上市的安托法加斯塔矿业，上半年产量30.34万吨，较上年同期减少12.9%，也低于分析师预估，主要受价格大跌、矿石等级下滑、天候不佳，以及环境保护等诸多因素打击。

安托法加斯塔矿业将全年产量预估，由69.5万吨削减至66.5万吨，因其Antucoya项目外包作业及后续产能提升因技术问题而有所延迟。

“Antucoya项目的建造作业在符合预算的情况下完成，但还是发生一些碎石机线路的外包作业问题，这表示我们预估投产时间将延后至第一季末，”该公司在声明中表示。

智利北部沙漠地带的豪雨，以及环保抗议活动，令第一季产量受创，迫使安托法加斯塔矿业在今年稍早下修年产量预估约1.5万吨。

该公司目前将重点放在19亿美元的Antucoya新开发项目，以及其他旧有项目的扩张，藉此因应矿场老化与铜矿等级下滑所导致的产量下降问题。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)