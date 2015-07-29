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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 15:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆于123-124区间波动

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    * 美元/日圆有来自本地及企业卖盘，但可见投机客及进口商需求
    * 维持窄幅区间波动，亚洲盘波动区间为123.63-33，伦敦盘初测试
区间上缘
    * 周二低点为123.07，周一低点为123.01，云区顶部今日上升至123.
35
    * 周二高点123.84为阻力位，之后为7月24-23日高点124.19、7月21
日高点124.48
    * 在124.00略下方有卖盘，上方有停损单，124.5附近卖压不轻；123
.00-122.50则有买盘
    * 今日到期期权价位分别为123.00(4.32亿美元)、123.15(5.80亿美
元)、123.30(3.30亿美元)、123.70-80(6亿美元)(完)
   
      
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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