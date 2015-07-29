《汇市简讯》美元/日圆于123-124区间波动

0711GMT * 美元/日圆有来自本地及企业卖盘，但可见投机客及进口商需求 * 维持窄幅区间波动，亚洲盘波动区间为123.63-33，伦敦盘初测试 区间上缘 * 周二低点为123.07，周一低点为123.01，云区顶部今日上升至123. 35 * 周二高点123.84为阻力位，之后为7月24-23日高点124.19、7月21 日高点124.48 * 在124.00略下方有卖盘，上方有停损单，124.5附近卖压不轻；123 .00-122.50则有买盘 * 今日到期期权价位分别为123.00(4.32亿美元)、123.15(5.80亿美 元)、123.30(3.30亿美元)、123.70-80(6亿美元)(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)