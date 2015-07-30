重温稿-台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料落在0.46%附近

* 标售标的：273天期国库券

* 标售时间：周四(30日)

* 标售金额：暂定金额300亿台币

* 预测区间：0.46%附近

* 受访机构：六家

路透台北7月29日 - 台湾央行周四将代财政部标售273天期国库券。路透调查显示，在资金宽松环境下，估计明日将标售的273天期国库券将落于0.46%附近。

路透周三访谈六家金融机构，其中包括五家外商银行与一家本地金融机构。预估本期国库券决标贴现率区间落在0.44-0.48%，大区间则在0.43-0.505%。

一位外商银行资金调度人士指出，近期银行间资金偏浮滥，364天期定存单加权平均得标利率已连续第九次下滑，若以4月10日标售的364天期国库券得标利率等比下修计算，合理的决标贴现率应该在0.45%附近。

〞钱那么滥，很难说会标在哪。〞该人士说。

另一外商银行交易员则称，近期有外资抛售存续期6个月左右的短期公债，成交利率在0.43%附近，这将是本次273天期国库券得标利率的铁板支撑，不至于跌破此一位置。

本月初央行标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.519%，低于市场预期，并较前次标售均标0.540%走低2.1个基点，是连九次下滑。

周四(30日)央行将标售的国库券天期是273天，金额预估300亿，31日发行。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2015年

4月10日 364 250 0.495 3.76

3月24日 91 350 0.477 2.86

2月2日 91 300 0.480 2.03

1月13日 182 250 0.490 3.02

1月 7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62