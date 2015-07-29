日本债市：公债小幅下跌，投资者等待美联储政策会议结果

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.100% +0.5 0.095%
10年期公债 0.405% +0.5 0.400%
20年期公债 1.165% +0.5 1.160%
30年期公债 1.415% +1.5 1.400%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.59 +0.04 147.55
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/孙国玉/蔡美珍；审校 艾茂林/张明钧)
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