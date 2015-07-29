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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 15:57 BJT

日本债市：公债小幅下跌，投资者等待美联储政策会议结果

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.100% +0.5 0.095%

10年期公债 0.405% +0.5 0.400%

20年期公债 1.165% +0.5 1.160%

30年期公债 1.415% +1.5 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.59 +0.04 147.55

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/孙国玉/蔡美珍；审校 艾茂林/张明钧)

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