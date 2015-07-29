日股业绩：日产汽车第一季营业利润大增58%，受美国市场强劲带动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透日本横滨7月29日 - 日本第二大汽车制造厂日产汽车 周三公布，会计年度第一季营业利润大涨58%，因在日本以外各个地区汽车销售强劲，而且日圆汇率疲软提升海外获利价值。
日产汽车公布，4-6月营业利润升至1,937.1亿日圆(合15.7亿美元)，上年同期为1,226.1亿日圆。据汤森路透数据，分析师平均预计该公司第一季营业利润为1,630亿日圆。
第一季净利大增36%至1,528亿日圆，营收增长18%至2.9兆(万亿)日圆，受美国市场销售强劲增长带动。
该公司维持截至2016年3月的会计年度财测不变，估计这一年营业利润将为6,750亿日圆，高于前一年的5,900亿日圆。(完)
(编译 于春红; 审校 陈宗琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。