更正-日股业绩：Panasonic第一季营业利润下降7%，表现不及分析师预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：因英文原文有误，更正内文第一段中营业利润下滑的原因)
路透东京7月29日 - 日本Panasonic 周三公布，公司第一季营业利润下降7%，表现逊于分析师预期，因家电及住宅科技业务营收下滑。
该公司在一则声明中称，4-6月当季营业利润从上年同期的822.9亿日圆降至765.6亿日圆(6.19亿美元)。
根据汤森路透数据，19名分析师平均预计该公司第一季营业利润为927亿日圆。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。