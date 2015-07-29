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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:57 BJT

更正-日股业绩：Panasonic第一季营业利润下降7%，表现不及分析师预期

(更正：因英文原文有误，更正内文第一段中营业利润下滑的原因)

路透东京7月29日 - 日本Panasonic 周三公布，公司第一季营业利润下降7%，表现逊于分析师预期，因家电及住宅科技业务营收下滑。

该公司在一则声明中称，4-6月当季营业利润从上年同期的822.9亿日圆降至765.6亿日圆(6.19亿美元)。

根据汤森路透数据，19名分析师平均预计该公司第一季营业利润为927亿日圆。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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