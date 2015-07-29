台湾汇市：台币收升结束连四贬，量缩观望美联储会议结论

* 收升结束连四跌，观望美联储会议结论 * 外资小幅净汇出但出口商抛汇 * 明日实质交易区间估在31.400-31.500 路透台北7月29日 - 台币兑美元 周三收升，结束连四贬格局。汇银人士表示，今日台币主要跟随 韩元反弹，但因市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果，使得交易量萎缩。 他们表示，今日外资进出都有，但仍小幅净汇出约1亿美元，出口商则抛汇抵销了外资汇出的力道。市场 对今晚美联储的声明高度关注，预期升息时间点落在9月还是12月，将对明日市场走向产生全然不同的影响。 “若是没事(预期9月不升息)，明天美元会弱一点。”一位大型公营行库交易员说。 另一民营银行交易员也称，若市场对美国9月升息的预期更强化，美元将重拾强势格局，外资将会倾向汇 出，台币等新兴市场货币料进一步走贬。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大，尾盘则回到价平附近 。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.400/31.420，上日收在31.400。 今日台币实质交易区间在31.420-31.470，上日交易区间在31.478-31.522。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.400-31.500。 台湾股市周三微收跌。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超23.62亿台币，连续六个交 易日卖超共计224.25亿台币。 韩元周三上涨，受月底企业需求提振；与此同时，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明前， 市场审慎气氛升高。美联储政策声明可能释出有关未来几个月升息的暗示。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月 消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；瑞银集团(UBS)6月瑞士消费指数； 巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.523 31.575 31.410-31.575 31.575 6.68 8.02 元太外汇经纪公司 31.520 31.576 31.420-31.575 31.575 4.02 4.67 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.080/-0.070 -0.085/-0.065 (完)