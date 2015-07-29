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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 17:32 BJT

台湾汇市：台币收升结束连四贬，量缩观望美联储会议结论

* 收升结束连四跌，观望美联储会议结论
    * 外资小幅净汇出但出口商抛汇
    * 明日实质交易区间估在31.400-31.500

    路透台北7月29日 - 台币兑美元 周三收升，结束连四贬格局。汇银人士表示，今日台币主要跟随
韩元反弹，但因市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果，使得交易量萎缩。
    
    他们表示，今日外资进出都有，但仍小幅净汇出约1亿美元，出口商则抛汇抵销了外资汇出的力道。市场
对今晚美联储的声明高度关注，预期升息时间点落在9月还是12月，将对明日市场走向产生全然不同的影响。
    
    “若是没事(预期9月不升息)，明天美元会弱一点。”一位大型公营行库交易员说。
    
    另一民营银行交易员也称，若市场对美国9月升息的预期更强化，美元将重拾强势格局，外资将会倾向汇
出，台币等新兴市场货币料进一步走贬。       
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大，尾盘则回到价平附近
。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.400/31.420，上日收在31.400。
    
    今日台币实质交易区间在31.420-31.470，上日交易区间在31.478-31.522。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在31.400-31.500。 
    
    台湾股市周三微收跌。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超23.62亿台币，连续六个交
易日卖超共计224.25亿台币。    
    
    韩元周三上涨，受月底企业需求提振；与此同时，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明前，
市场审慎气氛升高。美联储政策声明可能释出有关未来几个月升息的暗示。 
     
    本周余日国际重要经济数据和事件有： 
    7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月
消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；瑞银集团(UBS)6月瑞士消费指数；
巴西央行宣布利率决定。
    
    7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初
值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑
许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博
鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。
     
    7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P
MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑
订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率
决定。   
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.523    31.575  31.410-31.575   31.575     6.68    8.02
                                                                         
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 美元/台币六个月期           -0.080/-0.070          -0.085/-0.065    
 (完)

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