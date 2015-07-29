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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:57 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创两周新高，购汇减少与投机性美元空头驱动

* 人民币微升收创两周新高
    * 中间价小涨至逾两周新高
    * 客盘购汇减少与投机性美元空头驱动

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期 周三微升收创两周新高，中间价小亦涨至逾两周新高。
交易员称，客盘购汇较前两日减弱，加之跨周末因素下今日做多人民币可享有三天利息收益，令投机性美元空
头有所增加。
    
    而针对离岸CNH连三日小升走势，交易员认为没有特别的走强原因，股市对汇市的影响已经淡化，可能是
套利交易“在岸购汇离岸结汇”所致。本周稍早时候，在离岸汇差曾扩至逾百点。
    
    “今天如果在90（6.2090）上面空的（美元），然后（第二天）在90位置买回来也是赚钱的。（人民币）
三天的利息大概十个点。”一股份行交易员说。
    
    他并表示，短期人民币还是很难摆脱窄幅横盘态势。目前市场走势呈现出较为明显的政策意图，在特别提
款权（SDR）定值讨论结束之前，人民币即期汇率仍可能复制此前一条水平线的走势。
        
    而随着中国股市 自周初重挫后企稳反弹，人民币贬值预期亦有所消散，带动今日客盘购汇趋弱，
整体交易量亦较前两日明显下降。不过交易员指出，临近月末，油盘购汇等亦有望增多，但在目前这种几无波
澜的走势下，基本面与技术面分析均已不重要了，关键还是看政策面。
        
    “市场不动都快憋死了，谁还会交易呢，天气太热的缘故吧。这几个月的行情太奇葩了。”另一股份行交
易员如此解释今日交易量骤降。
    
    全球汇市方面，与大宗商品相关的主要货币周三处于守势，因油价小跌，与此同时交易员在等待着美国联
邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚即将公布的会议结果。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日              上日      升贬
 即期成交价格                      6.2091            6.2094    0.00%
 中间价                            6.115             6.1154    0.01%
 成交额                            137.72亿美元                
 日内美元兑人民币相对于中间价最大  1.54%(上限±2%)   日高      日低
 波幅                                                          
 日内波动幅度(pips)                11                6.2085    6.2096
 今年以来升贬幅度                                              -0.08%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        33.30%
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C  1,540                       
 FXS>                                                          
 
    离岸人民币市场
  
 工具                          今日      上日
 CNH即期                       6.2164    6.2162
 一年期NDF                     6.27      6.272
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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