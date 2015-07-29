《中国企业债发行日程表》--7月29日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 彬县煤炭 8 7 7/29簿记建档 上限8.00% AA 7/30-8/4 东兴证券 有限责任公司 (附第五年末投资人选择权/以煤矿采矿权抵押) ========================================================================================= 郑州经开 13 7 7/30簿记建档 *上限6.30% AA 7/31-8/4 国开证券 投资发展 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南昌轨道 36 永续/15 7/31簿记建档 -- AA(联合资信)8/3-8/5 海通证券 交通集团 AA+pi(联合信用)

(品种一每3个计息年度为1个重定价周期/附每个重定价周期末发行人续期选择权)

(如发行人选择延长债券期限，则从第5个重定价周期开始，再加上300个基点)

(品种二附第五、第10年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 鹰潭市龙岗 9 7 7/30簿记建档 *上限7.00% AA- 7/31-8/6 国信证券 资产运营 (第3-7年分别偿还20%本金/鹰潭市投资公司担保) ========================================================================================= 潍坊渤海 5 8 8/4簿记建档 -- AA- 8/5-8/6 日信证券 水产综合开发 (附第五年末投资人选择权/潍坊滨海投资发限公司提供担保） ========================================================================================= 东港市城市 9 7 7/31簿记建档 -- AA 8/3-8/7 恒泰长财证券 建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)