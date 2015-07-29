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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:13 BJT

两岸金融:中信金旗下证券将于福建自贸区合资设全牌照证券商

路透台北7月29日 - 台湾消费金融龙头金控--中信金控 周三称，子公司中国信托证券将与大陆福建华投投资、福建省电子信息集团，共同出资8亿元人民币于福建自贸区成立合资全牌照证券公司，创下两岸合资全牌照券商的首例。

中信金在发布的新闻稿中指出，中国信托证券出资3.92亿元人民币、持股49%并参与经营。此案待两岸主管机关核准后，中国信托证券可望成为第一家进入大陆开展全牌照证券业务的台湾金融机构。

中信金甫于5月底举行董事会通过以私募方式引入大陆中信集团旗下中信银行 取得中信金3.8%股权。 (完)

(记者 董永年; 审校 曾祥进)

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