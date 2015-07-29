两岸金融:中信金旗下证券将于福建自贸区合资设全牌照证券商

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月29日 - 台湾消费金融龙头金控--中信金控 周三称，子公司中国信托证券将与大陆福建华投投资、福建省电子信息集团，共同出资8亿元人民币于福建自贸区成立合资全牌照证券公司，创下两岸合资全牌照券商的首例。
中信金在发布的新闻稿中指出，中国信托证券出资3.92亿元人民币、持股49%并参与经营。此案待两岸主管机关核准后，中国信托证券可望成为第一家进入大陆开展全牌照证券业务的台湾金融机构。
中信金甫于5月底举行董事会通过以私募方式引入大陆中信集团旗下中信银行 取得中信金3.8%股权。 (完)
(记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。