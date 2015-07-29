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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:13 BJT

中国新债：国开行境内美元债实际发行量为13.3亿美元

路透上海7月29日 - 中国国家开发银行 周三公告，今日簿记建档发行今年第一期境内美元债券，实际发行总额为13.3亿美元。

该期债期限三年，此前计划发行额为不低于5亿美元，采用数量招标方式。票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。每三个月付息一次，缴款日和起息日同为8月5日，7月29日至8月5日为分销期。

Libor取值方法方面，采用定息日伦敦时间上午11:00伦敦银行家协会公布的伦敦同业拆借市场的3个月美元拆放利率(3个月 USD-LIBOR-BBA)。

该期债主承销商包括农行 、工行 、交行 、建行 和三菱东京日联银行(中国)。

中债登数据显示，从2003年起至今，境内美元债券发行不足100亿美元，其中以国开行、进出口行等金融机构为主，中石油集团和中化股份也有少量参与。从计息方式上看，多数为浮息债，期限从两年至七年不等。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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