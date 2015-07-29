金属期市：伦铜上涨，受空头回补带动

沪铜 大涨2.49%，至每吨39,090元人民币(6,297美元)。

交易员表示，反弹是空头回补引发的。

中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查。

市场注意力转向今日稍晚结束的美联储会议，以期寻找有关升息时间的线索。市场普遍认为美联储将在9月升息。

“如果升息时间继续被推迟，则美元可能略微下跌，这对大宗商品有利，”瑞银驻悉尼的分析师Daniel Morgan说，“但这并不是我们的基本假设。”

美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。

市场重新关注铜市脆弱的供应情况，这对铜价构成了支撑。

智利国有铜公司Codelco的合约工人开始为期一周的罢工，使该公司第二大铜矿周二短暂停工，同时分析师周二表示，Freeport-McMoRan 在北美的小型铜矿和钼矿可能减产，以帮助削减成本。

铜价上涨扶助上海期交所其他基本金属全线上扬，上海期锌 、期锡 、期铅 和期镍 均上涨3%左右。(完)

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