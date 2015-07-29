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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 16:23 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走软，市场巴望美联储政策声明

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1043 1.1058 -0.14 -8.70 1.2097

美元/日圆 123.67 123.55 0.10 3.52 119.68

欧元/日圆 136.59 136.62 -0.02 -5.94 144.77

美元/瑞郎 0.9633 0.9620 0.14 -3.10 0.9941

英镑/美元 1.5592 1.5609 -0.11 0.12 1.5573

美元/加元 1.2954 1.2918 0.28 11.50 1.1618

澳元/美元 0.7308 0.7334 -0.35 -10.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6684 0.6684 0.00 -14.27 0.7797

欧元/瑞郎 1.0646 1.0643 0.03 -11.48 1.2026

欧元/英镑 0.7081 0.7085 -0.06 -8.69 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4854 9.4724 0.14 0.81 9.4688

美元/挪威克朗 8.1619 8.1644 -0.03 9.27 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/郑茵/孙茉莉/陈宗琦；审校 张明钧/于春红/蔡美珍)

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