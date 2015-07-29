中国航运：上海航交所编制一带一路航运指数，反映沿线贸易量和运价

路透上海7月29日 - 中国上海航运交易所周三宣布，其编制的“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海外丝绸之路）航运指数正式试运行，该指数将反映未来中国与“一带一路”沿线各国的贸易量和运价水平的变化趋势。

上海航交所认为，贸易畅通是“一带一路”建设的重点内容，货量将成为体现“一带一路”建设在贸易及交通运输领域的发展成效的关键数据。

“航运业在一带一路战略中的体现最为关键的是运量和运价。”上海航交所总裁张页指出，航交所从运量与运价出发，将一带一路战略的航运要素信息公布，增加了市场的透明度和影响力。

“一带一路”航运指数包括“一带一路”货运贸易指数与海外丝绸之路运价指数，均以今年1月为基期，每月最后一周对外发布。运价指数还包括四个分类指数，即海外丝绸之路进口集装箱运价指数、出口集装箱运价指数、进口干散货运价指数和进口原油运价指数，涵盖沿线国际集装箱、铁矿石、煤炭、原油等货物运输主要航线。

而货运贸易指数包括“一带一路”贸易额指数、“一带”货运量指数和“一路”货运量指数等分指数，数据来自国家统计局、海关总署以及航交所采集加工的进出口额、铁路货运量、集装箱运量、煤炭和铁矿石运量、原油运量等。（完）