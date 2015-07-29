俄罗斯金融：央行已停止补充国际储备的购汇操作，因市场波动加剧

央行在推出这些操作时表示，每日将购买1-2亿美元，但实际购买金额通常为2亿美元。

俄罗斯央行暂停购汇将持续多久尚不得而知，但央行声明中的措辞，与上次6月5日暂停操作时类似。

当时央行亦强调市场的波动性，但在一个工作日后便重新购汇。

在俄罗斯央行的声明后，卢布周三开盘上涨0.8%，但随后迅速回跌，日内几无变动，0735 GMT，兑美元报60.01卢布。

俄罗斯的荷兰安智银行分析师Dmitry Polevoy表示，有鉴于油价位于数月低位，俄罗斯停止购汇“合乎逻辑”。石油为俄国主要出口收入来源。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)