俄罗斯金融：央行已停止补充国际储备的购汇操作，因市场波动加剧

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
央行在推出这些操作时表示，每日将购买1-2亿美元，但实际购买金额通常为2亿美元。
俄罗斯央行暂停购汇将持续多久尚不得而知，但央行声明中的措辞，与上次6月5日暂停操作时类似。
当时央行亦强调市场的波动性，但在一个工作日后便重新购汇。
在俄罗斯央行的声明后，卢布周三开盘上涨0.8%，但随后迅速回跌，日内几无变动，0735 GMT，兑美元报60.01卢布。
俄罗斯的荷兰安智银行分析师Dmitry Polevoy表示，有鉴于油价位于数月低位，俄罗斯停止购汇“合乎逻辑”。石油为俄国主要出口收入来源。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。